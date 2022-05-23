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Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 3

Всего в стране выявлены 1 305 697 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 954.

 

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