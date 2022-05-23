Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 3
– город Алматы - 3
Всего в стране выявлены 1 305 697 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 954.