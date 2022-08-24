Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 668 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 146,

- в Алматы – 39,

- в Шымкенте – 2,

- в Акмолинской области – 76,

- в Актюбинской области – 17,

- в Алматинской области – 7,

- в Жетысуской области - 17,

- в Атырауской области – 19,

- в Восточно-Казахстанской области – 21,

- в Абайской области - 5,

- в Жамбылской области – 1,

- в Западно-Казахстанской области – 68,

- в Карагандинской области – 69,

- в Улытауской области - 13,

- в Костанайской области – 54,

- в Кызылординской области – 8,

- в Мангистауской области – 27,

- в Павлодарской области – 35,

- в Северо-Казахстанской области – 41,

- в Туркестанской области – 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 385 023 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 351 255.

На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 409 человек (20 086+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 680 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.