Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 февраля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 407 632 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 98 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 407 632 заболевших.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 635 человек (1 464+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится 99 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 536 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.