Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 ноября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 24 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (–666+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.