Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 405 498 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 46 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 405 498 заболевших.

На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 1 790 человек (1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном лечении – 1 656 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.