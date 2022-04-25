Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 7

Всего в стране выявлено 1 305 465 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 997.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.