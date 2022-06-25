Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 57 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 15,
- в Алматы – 33,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 2,
- в Алматинской области – 2,
- в Атырауской области – 1,
- в Карагандинской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 167 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 228.
На 25 июня лечение от КВИ продолжает получать 338 человек (276+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне – 274 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.