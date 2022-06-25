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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 57 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 15,

- в Алматы – 33,

- в Шымкенте – 3,

- в Акмолинской области – 2,

- в Алматинской области – 2,

- в Атырауской области – 1,

- в Карагандинской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 167 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 228.

На 25 июня лечение от КВИ продолжает получать 338 человек (276+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне – 274 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

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