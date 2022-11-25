Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 ноября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 25 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека (–706+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 732 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.