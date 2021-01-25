Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 января

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 1480 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 25 января сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 211, Алматы - 135, Шымкент - 9, Акмолинская область - 219, Актюбинская область - 9, Алматинская область - 79, Атырауская область - 101, Восточно-Казахстанская область - 31, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 89, Карагандинская область - 82, Костанайская область - 137, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 217, Северо-Казахстанская область - 107, Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 178 454 заболевших.
