Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 664 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 110,
- в Алматы – 42,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 79,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 8,
- в Жетысуской области - 11,
- в Атырауской области – 13,
- в Восточно-Казахстанской области – 18,
- в Абайской области - 6,
- в Жамбылской области – 5,
- в Западно-Казахстанской области – 67,
- в Карагандинской области – 97,
- в Улытауской области - 0,
- в Костанайской области – 72,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 47,
- в Северо-Казахстанской области – 32,
- в Туркестанской области – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 386 412 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 353 470.