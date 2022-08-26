Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 664 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 110,

- в Алматы – 42,

- в Шымкенте – 3,

- в Акмолинской области – 79,

- в Актюбинской области – 28,

- в Алматинской области – 8,

- в Жетысуской области - 11,

- в Атырауской области – 13,

- в Восточно-Казахстанской области – 18,

- в Абайской области - 6,

- в Жамбылской области – 5,

- в Западно-Казахстанской области – 67,

- в Карагандинской области – 97,

- в Улытауской области - 0,

- в Костанайской области – 72,

- в Кызылординской области – 5,

- в Мангистауской области – 17,

- в Павлодарской области – 47,

- в Северо-Казахстанской области – 32,

- в Туркестанской области – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 386 412 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 353 470.