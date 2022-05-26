Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 мая

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 1

– город Алматы – 3

– Костанайская область – 1

Всего в стране выявлены 1 305 715 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 962.

На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 139 человек (–92+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 92 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.