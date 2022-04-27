Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 5

– город Алматы - 7

– Алматинская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Костанайская область - 1

– Кызылординская область - 1

Всего в стране выявлено 1 305 489 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 030.

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