Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 5
– город Алматы - 7
– Алматинская область - 1
– Восточно-Казахстанская область - 1
– Костанайская область - 1
– Кызылординская область - 1
Всего в стране выявлено 1 305 489 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 030.