Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 617 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 109,
- в Алматы – 48,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 81,
- в Актюбинской области – 23,
- в Алматинской области – 6,
- в Жетысуской области - 7,
- в Атырауской области – 13,
- в Восточно-Казахстанской области – 15,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 6,
- в Западно-Казахстанской области – 57,
- в Карагандинской области – 86,
- в Улытауской области - 8,
- в Костанайской области – 62,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 21,
- в Павлодарской области – 29,
- в Северо-Казахстанской области – 32,
- в Туркестанской области – 5.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 387 029 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 354 063.
На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находятся 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.