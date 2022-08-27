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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 617 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 109,

- в Алматы – 48,

- в Шымкенте – 3,

- в Акмолинской области – 81,

- в Актюбинской области – 23,

- в Алматинской области – 6,

- в Жетысуской области - 7,

- в Атырауской области – 13,

- в Восточно-Казахстанской области – 15,

- в Абайской области - 4,

- в Жамбылской области – 6,

- в Западно-Казахстанской области – 57,

- в Карагандинской области – 86,

- в Улытауской области - 8,

- в Костанайской области – 62,

- в Кызылординской области – 2,

- в Мангистауской области – 21,

- в Павлодарской области – 29,

- в Северо-Казахстанской области – 32,

- в Туркестанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 387 029 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 354 063.

На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находятся 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

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