Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 27 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 723 человека (–1 563+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном – 1 616 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa.