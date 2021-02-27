Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 806 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 27 февраля сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 137, город Алматы - 105, город Шымкент - 12, Акмолинская область - 70, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 64, Атырауская область - 39, Восточно-Казахстанская область - 48, Жамбылская область - 20, Западно-Казахстанская область - 66, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 64, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 79, Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 9.