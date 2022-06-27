Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 67 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 13,

- в Алматы – 52,

- в Акмолинской области – 1,

- в Карагандинской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 300 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 263.

На 27 июня лечение от КВИ продолжает получать 436 человек (374+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне – 372 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

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