Представлены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 1,
- в городе Алматы – 10,
- в городе Шымкент – 0,
- в Акмолинской области – 1,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 0,
- в Атырауской области – 0,
- в Восточно-Казахстанской области – 4,
- в Жамбылской области – 0,
- в Западно-Казахстанской области – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 2,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 0,
- в Северо-Казахстанской области – 3,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 040 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 287 986.
На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 424 человека (3 396 КВИ+ и 1 028 КВИ-), из них в стационарах находятся 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 958 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 марта 2022 года
25.03.2022 г. зафиксированы 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88 603, летальных случаев – 5 352, выздоровевших – 82 223.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне нет регионов.
В «зеленой» зоне: все регионы страны.