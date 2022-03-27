Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 марта

Представлены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 1,

- в городе Алматы – 10,

- в городе Шымкент – 0,

- в Акмолинской области – 1,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 0,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 4,

- в Жамбылской области – 0,

- в Западно-Казахстанской области – 1,

- в Карагандинской области – 1,

- в Костанайской области – 2,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 0,

- в Павлодарской области – 0,

- в Северо-Казахстанской области – 3,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 040 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 287 986.

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 424 человека (3 396 КВИ+ и 1 028 КВИ-), из них в стационарах находятся 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 958 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 марта 2022 года



25.03.2022 г. зафиксированы 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88 603, летальных случаев – 5 352, выздоровевших – 82 223.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне нет регионов.

В «зеленой» зоне: все регионы страны.