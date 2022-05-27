Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 мая

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 27 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 3
– город Алматы – 3
– Карагандинская область – 1
– Павлодарская область – 1
Всего в стране выявлены 1 305 723 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 968.
На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (–94+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 90 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.