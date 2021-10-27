Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 октября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
– город Нур-Султан - 132 – город Алматы - 230
– город Шымкент - 38
– Акмолинская область - 121
– Актюбинская область - 45
– Алматинская область - 88
– Атырауская область - 30
– Восточно-Казахстанская область - 90
– Жамбылская область - 26
– Западно-Казахстанская область - 47 – Карагандинская область - 152
– Костанайская область - 110
– Кызылординская область - 34
– Мангистауская область - 7 – Павлодарская область - 223
– Северо-Казахстанская область - 147
– Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлено 932 688 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 876 699.