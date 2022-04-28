Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 4

– город Алматы - 7

– Алматинская область - 1

– Карагандинская область - 1

– Мангистауская область - 1

– Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 504 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 044.

На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 654 человека (–800+ и 854 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 564 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

26 апреля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 927, летальных случаев - 5 353, выздоровевших - 82 719.

