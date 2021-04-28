Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 апреля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 439;
– город Алматы – 698;
– город Шымкент – 90;
– Акмолинская область – 139;
– Актюбинская область – 83;
– Алматинская область – 268;
– Атырауская область – 98;
– Восточно-Казахстанская область – 78;
– Жамбылская область – 69;
– Западно-Казахстанская область – 173;
– Карагандинская область – 256;
– Костанайская область – 25;
– Кызылординская область – 57;
– Мангистауская область – 55;
– Павлодарская область – 103;
– Северо-Казахстанская область – 29;
– Туркестанская область – 22.
Всего в стране выявлено 314082 заболевших.
За прошедшие сутки 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 268 439.