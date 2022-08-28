Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 547 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 83
– город Алматы – 51
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 69
– Актюбинская область – 15
– Алматинская область – 4
– Жетысуская область – 1
– Атырауская область – 19
– Восточно-Казахстанская область – 12
– Абайская область – 10
– Жамбылская область – 6
– Западно-Казахстанская область – 43
– Карагандинская область – 73
– Улытауская область – 5
– Костанайская область – 59
– Кызылординская область – 3
– Мангистауская область – 22
– Павлодарская область – 33
– Северо-Казахстанская область – 36
– Туркестанская область – 2
Всего в стране выявлены 1 387 576 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 355 226.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.