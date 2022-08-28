Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 547 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 83

– город Алматы – 51

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 69

– Актюбинская область – 15

– Алматинская область – 4

– Жетысуская область – 1

– Атырауская область – 19

– Восточно-Казахстанская область – 12

– Абайская область – 10

– Жамбылская область – 6

– Западно-Казахстанская область – 43

– Карагандинская область – 73

– Улытауская область – 5

– Костанайская область – 59

– Кызылординская область – 3

– Мангистауская область – 22

– Павлодарская область – 33

– Северо-Казахстанская область – 36

– Туркестанская область – 2

Всего в стране выявлены 1 387 576 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 355 226.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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