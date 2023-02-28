Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 28 февраля лечение от КВИ продолжает получать 1 631 человек (–1 473+ и 158 КВИ-), из них в стационарах находятся 113 пациентов, на амбулаторном – 1 518 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa.