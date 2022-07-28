Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 175 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 915,
- в Алматы – 767,
- в Шымкенте – 127,
- в Акмолинской области – 104,
- в Актюбинской области – 47,
- в Алматинской области – 92,
- в Жетысуской области - 123,
- в Атырауской области – 73,
- в Восточно-Казахстанской области – 27,
- в Абайской области - 48,
- в Жамбылской области – 94,
- в Западно-Казахстанской области – 56,
- в Карагандинской области – 355,
- в Улытауской области - 30,
- в Костанайской области – 59,
- в Кызылординской области – 81,
- в Мангистауской области – 40,
- в Павлодарской области – 66,
- в Северо-Казахстанской области – 41,
- в Туркестанской области – 30.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 341 265 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 305 043.
На 28 июля лечение от КВИ продолжает получать 22 748 человек (22 556+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 371 пациент, на амбулаторном уровне – 21 377 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.