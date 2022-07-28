Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 175 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 915,

- в Алматы – 767,

- в Шымкенте – 127,

- в Акмолинской области – 104,

- в Актюбинской области – 47,

- в Алматинской области – 92,

- в Жетысуской области - 123,

- в Атырауской области – 73,

- в Восточно-Казахстанской области – 27,

- в Абайской области - 48,

- в Жамбылской области – 94,

- в Западно-Казахстанской области – 56,

- в Карагандинской области – 355,

- в Улытауской области - 30,

- в Костанайской области – 59,

- в Кызылординской области – 81,

- в Мангистауской области – 40,

- в Павлодарской области – 66,

- в Северо-Казахстанской области – 41,

- в Туркестанской области – 30.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 341 265 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 305 043.

На 28 июля лечение от КВИ продолжает получать 22 748 человек (22 556+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 371 пациент, на амбулаторном уровне – 21 377 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.