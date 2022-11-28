Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 ноября

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Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Зарегистрировано 84 заболевших COVID-19.

На 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1 007 человек (858+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.