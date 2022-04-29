Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 9

– город Алматы - 5

– Алматинская область - 2

– Карагандинская область - 1

Всего в стране выявлен 1 305 521 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1291055.

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 666 человек (–806+ и 860 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 576 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов,в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

27 апреля зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 952, летальных случаев - 5 353, выздоровевших - 82 738.