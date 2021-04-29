Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 584;
– город Алматы – 695;
– город Шымкент – 114;
– Акмолинская область – 140;
– Актюбинская область – 128;
– Алматинская область – 185;
– Атырауская область – 110;
– Восточно-Казахстанская область – 92;
– Жамбылская область – 79;
– Западно-Казахстанская область – 153;
– Карагандинская область – 258;
– Костанайская область – 25;
– Кызылординская область – 77;
– Мангистауская область – 62;
– Павлодарская область – 112;
– Северо-Казахстанская область – 27;
– Туркестанская область – 42.
Всего в стране выявлено 316 965 заболевших.
За прошедшие сутки 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 271 289.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 584;
– город Алматы – 695;
– город Шымкент – 114;
– Акмолинская область – 140;
– Актюбинская область – 128;
– Алматинская область – 185;
– Атырауская область – 110;
– Восточно-Казахстанская область – 92;
– Жамбылская область – 79;
– Западно-Казахстанская область – 153;
– Карагандинская область – 258;
– Костанайская область – 25;
– Кызылординская область – 77;
– Мангистауская область – 62;
– Павлодарская область – 112;
– Северо-Казахстанская область – 27;
– Туркестанская область – 42.
Всего в стране выявлено 316 965 заболевших.
За прошедшие сутки 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 271 289.