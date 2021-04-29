Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля

Коронавирус
Архивное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 584;

город Алматы – 695;

– город Шымкент – 114;

– Акмолинская область – 140;

– Актюбинская область – 128;

– Алматинская область – 185;

– Атырауская область – 110;

– Восточно-Казахстанская область – 92;

– Жамбылская область – 79;

– Западно-Казахстанская область – 153;

Карагандинская область – 258;

– Костанайская область – 25;

– Кызылординская область – 77;

– Мангистауская область – 62;

– Павлодарская область – 112;

– Северо-Казахстанская область – 27;

– Туркестанская область – 42.

Всего в стране выявлено 316 965 заболевших.

За прошедшие сутки 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 271 289.

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