Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 77,
- в Алматы – 45,
- в Абайской области - 11,
- в Акмолинской области – 67,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 5,
- в Жетысуской области - 5,
- в Атырауской области – 10,
- в Восточно-Казахстанской области – 5,
- в Жамбылской области – 4,
- в Западно-Казахстанской области – 28,
- в Карагандинской области – 61,
- в Костанайской области – 48,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 27,
- в Северо-Казахстанской области – 23,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 388 021 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 356 263.
На 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (18 074+ и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 852 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.