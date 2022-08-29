Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 77,

- в Алматы – 45,

- в Абайской области - 11,

- в Акмолинской области – 67,

- в Актюбинской области – 16,

- в Алматинской области – 5,

- в Жетысуской области - 5,

- в Атырауской области – 10,

- в Восточно-Казахстанской области – 5,

- в Жамбылской области – 4,

- в Западно-Казахстанской области – 28,

- в Карагандинской области – 61,

- в Костанайской области – 48,

- в Кызылординской области – 3,

- в Мангистауской области – 9,

- в Павлодарской области – 27,

- в Северо-Казахстанской области – 23,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 388 021 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 356 263.

На 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (18 074+ и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.