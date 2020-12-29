Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 декабря

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 739 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 29 декабря сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 70, Алматы - 80, Шымкент - 2, Акмолинская область - 55, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 66, Атырауская область - 124, Восточно-Казахстанская область - 51, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 45, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 58, Северо-Казахстанская область - 60, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 153 199 заболевших.