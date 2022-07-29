Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 095 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 918,
- в Алматы – 694,
- в Шымкенте – 78,
- в Акмолинской области – 119,
- в Актюбинской области – 47,
- в Алматинской области – 101,
- Жетысуской области - 129,
- в Атырауской области – 76,
- в Восточно-Казахстанской области – 25,
- в Абайской области - 55,
- в Жамбылской области – 121,
- в Западно-Казахстанской области – 87,
- в Карагандинской области – 327,
- в Улытауской области - 35,
- в Костанайской области – 55,
- в Кызылординской области – 63,
- в Мангистауской области – 36,
- в Павлодарской области – 67,
- в Северо-Казахстанскй области – 40,
- в Туркестанской области – 22.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 344 360 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 570 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 306 614.
На 29 июля лечение от КВИ продолжает получать 24 285 человек (24 080+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 490 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.