Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 095 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 918,

- в Алматы – 694,

- в Шымкенте – 78,

- в Акмолинской области – 119,

- в Актюбинской области – 47,

- в Алматинской области – 101,

- Жетысуской области - 129,

- в Атырауской области – 76,

- в Восточно-Казахстанской области – 25,

- в Абайской области - 55,

- в Жамбылской области – 121,

- в Западно-Казахстанской области – 87,

- в Карагандинской области – 327,

- в Улытауской области - 35,

- в Костанайской области – 55,

- в Кызылординской области – 63,

- в Мангистауской области – 36,

- в Павлодарской области – 67,

- в Северо-Казахстанскй области – 40,

- в Туркестанской области – 22.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 344 360 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 570 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 306 614.

На 29 июля лечение от КВИ продолжает получать 24 285 человек (24 080+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 490 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.