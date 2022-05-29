Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 29 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 2

– город Алматы – 3

– Карагандинская область – 3

Всего в стране выявлены 1 305 740 заболевших.

На 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 154 человека (–94+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 104 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов.