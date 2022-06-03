Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 3;

– в Алматы – 3;

– в Карагандинской области – 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 769 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 020.

На 3 июня лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 45 пациентов, на амбулаторном уровне – 96 пациентов.