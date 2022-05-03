Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: