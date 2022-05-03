Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Алматы – 2,
- в Алматинской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 551 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 101.