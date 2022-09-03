Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 427 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 69,
- в Алматы – 36,
- в Шымкенте – 11,
- в Акмолинской области – 51,
- в Актюбинской области – 10,
- в Алматинской области – 9,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 21,
- в Восточно-Казахстанской области – 11,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 11,
- в Западно-Казахстанской области – 43,
- в Карагандинской области – 40,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 18,
- в Павлодарской области – 17,
- в Северо-Казахстанской области – 25,
- в Туркестанской области – 5.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 389 547 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 358 789.
На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 376 человек (17 074+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 941 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.