Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 427 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 69,

- в Алматы – 36,

- в Шымкенте – 11,

- в Акмолинской области – 51,

- в Актюбинской области – 10,

- в Алматинской области – 9,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 21,

- в Восточно-Казахстанской области – 11,

- в Абайской области - 4,

- в Жамбылской области – 11,

- в Западно-Казахстанской области – 43,

- в Карагандинской области – 40,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 38,

- в Кызылординской области – 2,

- в Мангистауской области – 18,

- в Павлодарской области – 17,

- в Северо-Казахстанской области – 25,

- в Туркестанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 389 547 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 358 789.

На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 376 человек (17 074+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 941 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.