Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 63;
– город Алматы – 103;
– Акмолинская область – 59;
– Актюбинская область – 4;
– Алматинская область – 49;
– Атырауская область – 81;
– Восточно-Казахстанская область – 41;
– Жамбылская область – 8;
– Западно-Казахстанская область – 31;
– Карагандинская область – 40;
– Костанайская область – 59;
– Кызылординская область – 7;
– Мангистауская область – 11;
– Павлодарская область – 92;
– Северо-Казахстанская область – 57;
– Туркестанская область – 9.
Всего в стране выявлены 156 934 заболевших.
За прошедшие сутки 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 143 958.