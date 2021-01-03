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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 63;

– город Алматы – 103;

– Акмолинская область – 59;

– Актюбинская область – 4;

– Алматинская область – 49;

– Атырауская область – 81;

– Восточно-Казахстанская область – 41;

– Жамбылская область – 8;

– Западно-Казахстанская область – 31;

– Карагандинская область – 40;

– Костанайская область – 59;

– Кызылординская область – 7;

– Мангистауская область – 11;

– Павлодарская область – 92;

– Северо-Казахстанская область – 57;

– Туркестанская область – 9.

Всего в стране выявлены 156 934 заболевших.

За прошедшие сутки 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 143 958.

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