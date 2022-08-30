Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 47,
в городе Алматы – 38,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области – 35,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области – 0,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 8,
в Абайской области – 2,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области – 5,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 388 249 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 356 908.