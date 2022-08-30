Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 47,

в городе Алматы – 38,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области – 35,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области – 0,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 8,

в Абайской области – 2,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области – 5,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 388 249 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 356 908.