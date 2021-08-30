Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 августа

Коронавирус
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 522
- город Алматы - 1489
- город Шымкент - 96
- Акмолинская область - 257
- Актюбинская область - 264
- Алматинская область - 424
- Атырауская область - 226
- Восточно-Казахстанская область - 160
- Жамбылская область - 100
- Западно-Казахстанская область - 86
- Карагандинская область - 624
- Костанайская область - 256
- Кызылординская область - 106
- Мангистауская область - 154
- Павлодарская область - 330
- Северо-Казахстанская область - 74
- Туркестанская область - 54
Всего в стране выявлено 785 149 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 104 человека.
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (–108 831 + и 6 863 КВИ-), из них в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне – 89 513 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 495 пациентов, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.
28 августа 2021 года зафиксированы 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 18 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58424.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 августа 2021 года
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 522
- город Алматы - 1489
- город Шымкент - 96
- Акмолинская область - 257
- Актюбинская область - 264
- Алматинская область - 424
- Атырауская область - 226
- Восточно-Казахстанская область - 160
- Жамбылская область - 100
- Западно-Казахстанская область - 86
- Карагандинская область - 624
- Костанайская область - 256
- Кызылординская область - 106
- Мангистауская область - 154
- Павлодарская область - 330
- Северо-Казахстанская область - 74
- Туркестанская область - 54
Всего в стране выявлено 785 149 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 104 человека.
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (–108 831 + и 6 863 КВИ-), из них в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне – 89 513 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 495 пациентов, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.
28 августа 2021 года зафиксированы 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 18 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58424.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 августа 2021 года
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.