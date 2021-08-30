Коронавирус

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 522

- город Алматы - 1489

- город Шымкент - 96

- Акмолинская область - 257

- Актюбинская область - 264

- Алматинская область - 424

- Атырауская область - 226

- Восточно-Казахстанская область - 160

- Жамбылская область - 100

- Западно-Казахстанская область - 86

- Карагандинская область - 624

- Костанайская область - 256

- Кызылординская область - 106

- Мангистауская область - 154

- Павлодарская область - 330

- Северо-Казахстанская область - 74

- Туркестанская область - 54

Всего в стране выявлено 785 149 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 104 человека.

На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (–108 831 + и 6 863 КВИ-), из них в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне – 89 513 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 495 пациентов, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.

28 августа 2021 года зафиксированы 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 18 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58424.



Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 августа 2021 года

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.





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