Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 137 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 26,

- в Алматы – 77,

- в Шымкенте – 6,

- в Акмолинской области – 4,

- в Алматинской области – 5,

- в Атырауской области – 4,

- в Жамбылской области – 1,

- в Карагандинской области – 9,

- в Кызылординской области – 1,

- в Мангистауской области – 1,

- в Павлодарской области – 2,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 608 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 362.

На 30 июня лечение от КВИ продолжает получать 627 человек (583+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 пациентов, на амбулаторном уровне – 528 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.