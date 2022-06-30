Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 30 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 137 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 26,
- в Алматы – 77,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области – 4,
- в Алматинской области – 5,
- в Атырауской области – 4,
- в Жамбылской области – 1,
- в Карагандинской области – 9,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 2,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 306 608 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 362.
На 30 июня лечение от КВИ продолжает получать 627 человек (583+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 пациентов, на амбулаторном уровне – 528 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.