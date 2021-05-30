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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 мая
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 1 549 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 30 мая сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 216, город Алматы - 238, город Шымкент - 49, Акмолинская область - 100, Актюбинская область - 52, Алматинская область - 76, Атырауская область - 64, Восточно-Казахстанская область - 87, Жамбылская область - 30, Западно-Казахстанская область - 90, Карагандинская область - 310, Костанайская область - 41, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 52, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 385 144 заболевших.

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