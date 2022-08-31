Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 230 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 44

– город Алматы – 36

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 20

– Актюбинская область – 4

– Алматинская область – 3

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 9

– Восточно-Казахстанская область – 2

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 20

– Карагандинская область – 35

– Улытауская область – 0

– Костанайская область – 24

– Кызылординская область – 4

– Мангистауская область – 10

– Павлодарская область – 6

– Северо-Казахстанская область – 9

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 388 479 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 357 309.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

 

 

 

 

 

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