Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 230 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 44
– город Алматы – 36
– город Шымкент – 2
– Акмолинская область – 20
– Актюбинская область – 4
– Алматинская область – 3
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 9
– Восточно-Казахстанская область – 2
– Абайская область – 0
– Жамбылская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 20
– Карагандинская область – 35
– Улытауская область – 0
– Костанайская область – 24
– Кызылординская область – 4
– Мангистауская область – 10
– Павлодарская область – 6
– Северо-Казахстанская область – 9
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 388 479 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 357 309.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.