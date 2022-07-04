Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 158 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 35

– город Алматы – 88

– город Шымкент – 6

– Акмолинская область – 4

– Алматинская область – 5

– Атырауская область – 8

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 7

– Костанайская область – 1

– Павлодарская область – 1

– Северо-Казахстанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 307 330 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 561.