Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 158 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 35
– город Алматы – 88
– город Шымкент – 6
– Акмолинская область – 4
– Алматинская область – 5
– Атырауская область – 8
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 1
– Карагандинская область – 7
– Костанайская область – 1
– Павлодарская область – 1
– Северо-Казахстанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 307 330 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 561.