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COVID

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 51 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 888 заболевших.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (590+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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