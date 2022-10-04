Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 29 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане - 7,

- в Алматы - 9,

- в Акмолинской области - 2,

- в Актюбинской области - 1,

- в Атырауской области - 2,

- в Жамбылской области - 1,

- в Западно-Казахстанской области - 1,

- в Костанайской области - 3,

- в Кызылординской области - 1,

- в Павлодарской области - 1,

- в Улытауской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 393 720 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 992.

На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 173 человека (1 036+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 132 пациента, на амбулаторном уровне – 1 041 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.