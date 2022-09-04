Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 365 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 65
– город Алматы – 33
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 30
– Актюбинская область – 8
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 4
– Атырауская область – 7
– Восточно-Казахстанская область – 5
– Абайская область – 5
– Жамбылская область – 4
– Западно-Казахстанская область – 48
– Карагандинская область – 39
– Улытауская область – 7
– Костанайская область – 35
– Кызылординская область – 2
– Мангистауская область – 20
– Павлодарская область – 21
– Северо-Казахстанская область – 30
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 389 912 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 359 257.
На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 272 человека (–16 971+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 837 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.