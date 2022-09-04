Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 365 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 65

– город Алматы – 33

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 30

– Актюбинская область – 8

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 4

– Атырауская область – 7

– Восточно-Казахстанская область – 5

– Абайская область – 5

– Жамбылская область – 4

– Западно-Казахстанская область – 48

– Карагандинская область – 39

– Улытауская область – 7

– Костанайская область – 35

– Кызылординская область – 2

– Мангистауская область – 20

– Павлодарская область – 21

– Северо-Казахстанская область – 30

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 389 912 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 359 257.

На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 272 человека (–16 971+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 837 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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