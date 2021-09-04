Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 308;
– город Алматы – 1267;
– город Шымкент – 207;
– Акмолинская область – 241;
– Актюбинская область – 324;
– Алматинская область – 340;
– Атырауская область – 190;
– Восточно-Казахстанская область – 182;
– Жамбылская область – 110;
– Западно-Казахстанская область – 106;
– Карагандинская область – 556;
– Костанайская область – 231;
– Кызылординская область – 145;
– Мангистауская область – 235;
– Павлодарская область – 263;
– Северо-Казахстанская область – 68;
– Туркестанская область – 57.
Всего в стране выявлен 808 431 заболевший.
За прошедшие сутки 8384 человека выздоровели. Итого выздоровевших в Казахстане – 710 025.
Суточная смертность
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 98 человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (–88 717 + и 7 439 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациентов, на аппарате ИВЛ – 213 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
2 сентября зафиксированы 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 36 летальных исходов, 150 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 927, летальных случаев – 4542, выздоровевших – 58 946.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 308;
– город Алматы – 1267;
– город Шымкент – 207;
– Акмолинская область – 241;
– Актюбинская область – 324;
– Алматинская область – 340;
– Атырауская область – 190;
– Восточно-Казахстанская область – 182;
– Жамбылская область – 110;
– Западно-Казахстанская область – 106;
– Карагандинская область – 556;
– Костанайская область – 231;
– Кызылординская область – 145;
– Мангистауская область – 235;
– Павлодарская область – 263;
– Северо-Казахстанская область – 68;
– Туркестанская область – 57.
Всего в стране выявлен 808 431 заболевший.
За прошедшие сутки 8384 человека выздоровели. Итого выздоровевших в Казахстане – 710 025.
Суточная смертность
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 98 человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (–88 717 + и 7 439 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациентов, на аппарате ИВЛ – 213 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
2 сентября зафиксированы 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 36 летальных исходов, 150 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 927, летальных случаев – 4542, выздоровевших – 58 946.