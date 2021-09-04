Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября

Коронавирус
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 308;

город Алматы – 1267;

– город Шымкент – 207;

– Акмолинская область – 241;

– Актюбинская область – 324;

Алматинская область – 340;

– Атырауская область – 190;

– Восточно-Казахстанская область – 182;

– Жамбылская область – 110;

– Западно-Казахстанская область – 106;

Карагандинская область – 556;

– Костанайская область – 231;

– Кызылординская область – 145;

– Мангистауская область – 235;

– Павлодарская область – 263;

– Северо-Казахстанская область – 68;

– Туркестанская область – 57.

Всего в стране выявлен 808 431 заболевший.

За прошедшие сутки 8384 человека выздоровели. Итого выздоровевших в Казахстане – 710 025.


Суточная смертность

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 98 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (–88 717 + и 7 439 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациентов, на аппарате ИВЛ – 213 пациентов.


Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.



Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

2 сентября зафиксированы 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 36 летальных исходов, 150 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 927, летальных случаев – 4542, выздоровевших – 58 946.


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