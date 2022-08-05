Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 5 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 579 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 733
– город Алматы – 430
– город Шымкент – 29
– Акмолинская область – 104
– Актюбинская область – 52
– Алматинская область – 50
– Жетысуская область – 100
– Атырауская область – 46
– Восточно-Казахстанская область – 21
– Абайская область – 38
– Жамбылская область – 53
– Западно-Казахстанская область – 112
– Карагандинская область – 375
– Улытауская область – 80
– Костанайская область – 93
– Кызылординская область – 42
– Мангистауская область – 52
– Павлодарская область – 95
– Северо-Казахстанская область – 58
– Туркестанская область – 16
Всего в стране выявлены 1 362 647 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 320 732.
На 5 августа лечение от КВИ продолжает получать 28 531 человек (–28 247+ и 284 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 065 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 августа
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.