Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 5 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 579 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 733

– город Алматы – 430

– город Шымкент – 29

– Акмолинская область – 104

– Актюбинская область – 52

– Алматинская область – 50

– Жетысуская область – 100

– Атырауская область – 46

– Восточно-Казахстанская область – 21

– Абайская область – 38

– Жамбылская область – 53

– Западно-Казахстанская область – 112

– Карагандинская область – 375

– Улытауская область – 80

– Костанайская область – 93

– Кызылординская область – 42

– Мангистауская область – 52

– Павлодарская область – 95

– Северо-Казахстанская область – 58

– Туркестанская область – 16

Всего в стране выявлены 1 362 647 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 320 732.

На 5 августа лечение от КВИ продолжает получать 28 531 человек (–28 247+ и 284 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 065 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 августа

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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