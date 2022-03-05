Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 18

– город Алматы - 66

– город Шымкент - 4

– Акмолинская область - 7

– Актюбинская область - 3

– Алматинская область - 11

– Восточно-Казахстанская область - 10

– Жамбылская область - 5

– Западно-Казахстанская область - 5

– Карагандинская область - 6

– Костанайская область - 31

– Мангистауская область - 2

– Павлодарская область - 12

– Северо-Казахстанская область - 37

– Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлено 1 303 536 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 884 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 275 617.