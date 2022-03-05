Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 18
– город Алматы - 66
– город Шымкент - 4
– Акмолинская область - 7
– Актюбинская область - 3
– Алматинская область - 11
– Восточно-Казахстанская область - 10
– Жамбылская область - 5
– Западно-Казахстанская область - 5
– Карагандинская область - 6
– Костанайская область - 31
– Мангистауская область - 2
– Павлодарская область - 12
– Северо-Казахстанская область - 37
– Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлено 1 303 536 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 884 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 275 617.