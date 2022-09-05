Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 57,

- в Алматы – 25,

- в Шымкенте – 1,

- в Абайской области – 1,

- в Акмолинской области – 20,

- в Актюбинской области – 5,

- в Алматинской области – 2,

- в Атырауской области – 5,

- в Восточно-Казахстанской области – 2,

- в Жамбылской области – 5,

- в Жетысуской области – 1,

- в Западно-Казахстанской области – 9,

- в Карагандинской области – 31,

- в Костанайской области – 14,

- в Кызылординской области – 2,

- в Мангистауской области – 12,

- в Павлодарской области – 3,

- в Туркестанской области – 1,

- в Улытауской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 109 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 359 538.

На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 178 человек (16 887+ и 291 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 743 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.