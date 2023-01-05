Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 января

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 5 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 2 447 человек (–2 273+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном – 2 142 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.