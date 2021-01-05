Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 68;
– город Алматы – 92;
– город Шымкент – 6;
– Акмолинская область – 59;
– Актюбинская область – 4;
– Алматинская область – 39;
– Атырауская область – 149;
– Восточно-Казахстанская область – 47;
– Жамбылская область – 9;
– Западно-Казахстанская область – 45;
– Карагандинская область – 26;
– Костанайская область – 57;
– Кызылординская область – 6;
– Мангистауская область – 11;
– Павлодарская область – 40;
– Северо-Казахстанская область – 57;
– Туркестанская область – 8.
Всего в стране выявлено 158 302 заболевших.
За прошедшие сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 145 194.